POL-KN: (Singen, L191, Lkr. Konstanz) Bei schlechter Sicht Kreisverkehr übersehen - rund 15.000 Euro Schaden (09.11.2025)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Hausen an der Aach und Singen am Sonntagabend Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro verursacht. Kurz vor Mitternacht fuhr der 69-Jährige mit einem BMW von der A81 kommend in Richtung Singen. An der Einmündung der "Dornermühle" auf die L191 erkannte er den Kreisverkehr aufgrund schlechter Sicht zu spät, überfuhr den Kreisel und kam dahinter nach rechts von der Straße ab. Der BMW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

