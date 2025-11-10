Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Hägerweg - weißen Ford C-Max angefahren und geflüchtet (09.11.2025)

Stockach (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht auf dem Hägerweg am Sonntagnachmittag. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr streifte ein Unbekannter den gegenüber der Hausnummer 20 geparkten weißen Ford C-MAX und fuhr anschließend einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

