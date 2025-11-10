POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Weltklosters - lila VW Golf Cabrio gestreift und geflüchtet (06.11.2025)
Radolfzell (ots)
Bereits am Donnerstag ist es in den frühen Abendstunden zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Weltklosters gekommen. Ein Unbekannter streifte den dort zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr abgestellten lila VW Golf Cabrio, vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend einfach davon, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.
Den an dem Cabrio hinterlassenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.
