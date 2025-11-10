Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener fährt Hydrant um (09.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein Betrunkener hat am frühen Sonntagmorgen auf der Lessingstraße einen Hydranten umgefahren. Kurz nach 4 Uhr beobachtet ein Zeuge, wie ein 51-Jähriger in einem VW Sharan saß an dem jedoch der Motor lief und der Rückwärtsgang eingelegt war. Plötzlich ließ der Mann den Motor des Wagens aufheulen, gab Gas und prallte rückwärts gegen einen hinter dem Auto stehenden Hydranten und einen Zaun. Durch die Wucht der Kollision wurde der Hydrant stark beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der 51-Jährige nach wie vor auf dem Fahrersitz des VWs. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,8 Promille, woraufhin der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Der am Auto entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 3.000 Euro liegen. Die Schadenshöhe an dem kaputten Hydranten ist noch nicht bekannt.

