Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Pfefferspray in Klassenzimmer versprüht (06.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Pfeffersprayeinsatz einer Schülerin am Freitag haben sich an einer Schule im Schwarzwald Baar Kreis zehn Personen leichtverletzt. Gegen 9:30 Uhr sprühte die 14-Jährige in einem Klassenzimmer das Reizgas aus. Durch ein geöffnetes Fenster zog die Substanz noch in ein weiteres Klassenzimmer, so dass sich insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler leichtverletzten. Mehrere Rettungswagen versorgten den Großteil von ihnen vor Ort wegen der Augen- und Atemwegsreizungen. Drei Leichtverletzte kamen vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Das Pfefferspray gehörte einem ebenfalls 14-Jährigen Klassenkamerad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell