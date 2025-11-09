Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkrs. Konstanz) Kellerbrand mit tödlich verletzter Person (09.11.25)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.11.25, gegen 07:00 Uhr, kam es im Keller einer Doppelhaushälfte in Gailingen a. Hochrhein zu einem Brandausbruch. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes konnte eine 78-jährige Hausbewohnerin nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Ihr 41-jähriger Sohn konnte über ein Dachfenster gerettet werden. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Hund der Familie blieb unverletzt. Er wurde an die Tierrettung Südbaden übergeben. Hinsichtlich der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist aktuell unklar. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Gailingen und Diessenhofen (CH) mit insgesamt ca. 75 Personen. Zudem Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell