PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkrs. Konstanz) Kellerbrand mit tödlich verletzter Person (09.11.25)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.11.25, gegen 07:00 Uhr, kam es im Keller einer Doppelhaushälfte in Gailingen a. Hochrhein zu einem Brandausbruch. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes konnte eine 78-jährige Hausbewohnerin nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Ihr 41-jähriger Sohn konnte über ein Dachfenster gerettet werden. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Hund der Familie blieb unverletzt. Er wurde an die Tierrettung Südbaden übergeben. Hinsichtlich der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist aktuell unklar. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Gailingen und Diessenhofen (CH) mit insgesamt ca. 75 Personen. Zudem Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:30

    POL-KN: (Königsfeld i. S., Lkrs SBK) Auffällige Fahrweise / ZEUGENAUFRUF (08.11.2025)

    Königsfeld i. S. (ots) - Dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz, wurde am Samstagabend (08.11.2025), gegen 19 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass auf der L177, Schramberger Straße, in Richtung Hardt, ein Pkw Opel Zafira mit auffallend langsamer Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien unterwegs sei. Offensichtlich war es einige Male fast mit entgegenkommenden ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:30

    POL-KN: (Triberg i. S., Lkrs SBK) Sonnenblendung führt zu Verkehrsunfall (08.11.2025)

    Triberg i. S. (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag (08.11.2025), gegen 13:50 Uhr, in Triberg im Schwarzwald, in der Gerwigstraße (B500). Ein 60-jähriger Audi-Lenker übersah offensichtlich auf Grund der blendenden Sonne eine 32-jährige Mutter mit ihrem 7-jährigen Sohn, welche gerade einen Fußgängerweg überquerten. Die Frau wurde vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren