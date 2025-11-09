Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg i. S., Lkrs SBK) Sonnenblendung führt zu Verkehrsunfall (08.11.2025)

Triberg i. S. (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag (08.11.2025), gegen 13:50 Uhr, in Triberg im Schwarzwald, in der Gerwigstraße (B500). Ein 60-jähriger Audi-Lenker übersah offensichtlich auf Grund der blendenden Sonne eine 32-jährige Mutter mit ihrem 7-jährigen Sohn, welche gerade einen Fußgängerweg überquerten. Die Frau wurde vom Außenspiegel des Pkw gestreift, während das Kind frontal erfasst wurde und zu Boden stürzte. Die Mutter und Kind wurden leicht verletzt, während am Pkw lediglich geringer Sachschaden entstand.

