Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen - Landkreis Tuttlingen) Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugenaufruf (07.11.2025)

Frittlingen (ots)

Am Freitagabend kam es in der Frittlinger Alemannenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, indem die Täter die Terrassentüre aufhebelten und im Haus Wertgegenstände suchten. Sie erlangten neben Schmuck und Uhren auch einen kleinen Tresor und konnten unerkannt flüchten. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Spaichingen um Hinweise. Wer zur Tatzeit in der Alemannenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen unter 07424/9318-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf die gestiegene Gefahr von Einbrüchen aufgrund der Jahreszeit. Im Schutze der Dunkelheit agieren die Täter insbesondere in den frühen Abendstunden und nutzen hier schlecht einsehbare Grundstücke. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren - für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefon-Nr. 07461/941-151.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell