POL-KN: (Schiltach - Landkreis Rottweil) Bei Forstarbeiten wird Arbeiter schwer am Kopf getroffen (07.11.2025)

Schiltach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall bei Forstarbeiten im Wald oberhalb von Schiltach im Bereich Zellershof. Ein 67-jähriger Mann wurde hierbei bei Fällarbeiten durch einen umstürzenden Bau schwer am Kopf getroffen. Da der Verletzte in steilem Gelände lag, wurde die Bergwacht zur Bergung des Verletzten alarmiert. Dieser konnte im Anschluss durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Umständen und dem Ablauf des Unfalles dauern an.

