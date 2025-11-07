PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen, B 523
Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Unfall (06.11.2025)

VS-Schwenningen - B 523 (ots)

An der Auffahrt von der Bundesstraßen 523 auf die B 27 hat sich am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr ein Unfall ereignet. Während des Abbiegens übersah eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 62-Jährigen in einem Seat. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Wagen zusammen, wodurch sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

