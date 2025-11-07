Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Unfall (06.11.2025)

VS-Schwenningen - B 523 (ots)

An der Auffahrt von der Bundesstraßen 523 auf die B 27 hat sich am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr ein Unfall ereignet. Während des Abbiegens übersah eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 62-Jährigen in einem Seat. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Wagen zusammen, wodurch sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

