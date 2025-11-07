Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der "Obere(n) Laube" verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei such Zeugen und Ersthelfer (06.11.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der "Obere(n) Laube" am Donnerstagabend verletzt worden. Die 23-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit dem Rad auf der "Obere(n) Laube" in Richtung Döbele. Auf Höhe des Lutherplatz/Volksbank bog zeitgleich ein von rechts kommender unbekannter Autofahrer auf die "Laube" ab und touchierte dabei die bevorrechtigte Radlerin. Die Frau stürzte, verletzte sich dabei aber zum Glück nur leicht. Nachdem es anschließend zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten kam, fuhr der unbekannte Autofahrer dann jedoch einfach weiter, ohne seine Personalien anzugeben.

Mehrere Passanten haben sich nach dem Unfall um die junge Frau gekümmert. Die Polizei bittet insbesondere diese Ersthelfer und weitere Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem flüchtigen Verursacher, der mit einem grauen Fahrzeug ähnlich einem Mercedes Vito unterwegs und etwa 60-65 Jahre alt war machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell