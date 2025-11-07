Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Gartenstraße/Talstraße - eine Person verletzt (06.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Gartenstraße/Talstraße am Donnerstagvormittag verletzt worden. Eine 72-Jährige fuhr mit einem Opel Meriva von der Stockacher Straße kommend auf der Talstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße bog sie nach links ab, übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, in Richtung Freiburgstraße fahrenden BMW Mini einer 47-Jährigen und stieß mit dem Wagen zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Opel, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Glücklicherweise erlitt die 72-Jährige dabei nur leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell