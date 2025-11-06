Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hauptstraße/Johann-Georg-Fahr-Straße - Polizei sucht Zeugen (05.11.2025)

Gottmadingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung der Hauptstraße und der Johann-Georg-Fahr-Straße ereignet hat. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit einem Stadtbus auf der Johann-Georg-Fahr-Straße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung bog er nach links ab und stieß dabei mit einem von rechts kommenden Seat Cupra einer 42-Jährigen zusammen.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

