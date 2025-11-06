Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Romeiasstraße/Ekkehardstraße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (05.11.2025)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Einmündung der Romeiasstraße auf die Ekkehardstraße ereignet hat. Eine 18-Jährige bog mit einem Audi von der Romeiasstraße nach rechts auf die Ekkehardstraße ab und kollidierte dabei mit einem ebenfalls in Richtung Kreisverkehr fahrenden Renault eines 24-Jährigen, der zeitgleich von der linken auf die rechte Spur wechselte. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je etwa 5.000 Euro.

