POL-KN: (Möhringen, Lkr. Tuttlingen) Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet (05.11.2025)
Möhringen (ots)
Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, am frühen Abend, ein Auto auf der Grünenbergstraße aufgebrochen und daraus Wertsachen entwendet. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr schlug der Unbekannte die Beifahrerscheibe des auf Höhe der Hausnummer 13 am Fahrbahnrand geparkten Wagens ein und stahl anschließend den in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel samt Inhalt.
Zeugenhinweise zu dem Autoaufbruch nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.
In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut, keine Wertsachen in geparkten Fahrzeugen liegenzulassen!
