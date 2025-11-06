Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, L433, Lkr. Tuttlingen) Von der Sonne geblendet - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der L433 (05.11.2025)

Aldingen, L433 (ots)

Aufgrund blendender Sonne ist es am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 433 zwischen Denkingen und Aldingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 15 Uhr war ein 66-Jähriger mit einem Fiat Ducato von Denkingen in Richtung Aldingen unterwegs. Aufgrund roter Ampel staute sich der Verkehr an der Kreuzung zur B14. Da die Sonne bereits tief stand und den 66-Jährigen blendete, erkannte er die verkehrsbedingt haltenden Autos zu spät und prallte in das Heck eines VW Tiguan eines 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

