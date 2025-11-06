PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, L433, Lkr. Tuttlingen) Von der Sonne geblendet - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der L433 (05.11.2025)

Aldingen, L433 (ots)

Aufgrund blendender Sonne ist es am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 433 zwischen Denkingen und Aldingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 15 Uhr war ein 66-Jähriger mit einem Fiat Ducato von Denkingen in Richtung Aldingen unterwegs. Aufgrund roter Ampel staute sich der Verkehr an der Kreuzung zur B14. Da die Sonne bereits tief stand und den 66-Jährigen blendete, erkannte er die verkehrsbedingt haltenden Autos zu spät und prallte in das Heck eines VW Tiguan eines 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 23:12

    POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Vermisste 63-jährige Frau wohlbehalten angetroffen

    (Singen, Lkrs. KN) (ots) - Die vermisste 63-jährige Frau aus dem Bereich Singen konnte im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Konstanz Führungs- u. Lagezentrum Schmid, PHK Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 19:07

    POL-KN: (Singen, Lkr. KN) 63-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

    Singen (ots) - Seit Mittwoch 05.11.2025 wird eine 63-jährige Frau aus Singen vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Personenbeschreibung: - Ca. 165 cm groß - normale Statur - blonde, Schulterlange Haare - bekleidet dürfte sie sein mit einem schwarz-weiß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren