Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte nach Unfall (05.11.2025)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Auf der Kreuzung Friedrich- und Rathausstraße haben sich am Mittwoch zwei Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Ein 66-jähriger Skoda-Fahrer übersah an der Kreuzung den Vorfahrtsberechtigten 16-Jährigen mit seinem 15-Jährigen Sozius. Auf der 125er Maschine prallte der junge Mann in den Skoda und beide stürzten auf die Straße. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu, die medizinisch behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

