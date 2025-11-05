Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Nächtlicher Überfall - Zeugenaufruf (05.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich nahe eines Sportheims an der Straße "Im Hochwald" ein Raubüberfall ereignet. Gegen 00:15 Uhr überraschte ein Mann im Außenbereich einer dem Sportheim zugehörigen Gaststätte eine dort aufhältige 19-Jährige. Er zwang sie Bargeld aus der Gaststätte zu holen. Anschließend bedrohte er die junge Frau und machte sich zu Fuß davon. Die Kriminalpolizei in Villingen sucht nun nach folgender Person: Männlich, etwa 175 Zentimeter groß und schwarz gekleidet. Sein Gesicht war von einer schwarzen Maskierung bedeckt. Auffallend war eine hinkende Gangart des Mannes. Er sprach serbisch oder bosnisch. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07721 / 6010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell