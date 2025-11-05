PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der K5900 zwischen Mühlheim an der Donau und Mahlstetten - 25-Jährige leicht verletzt (05.11.2025)

Mühlheim an der Donau (ots)

Am Mittwochmorgen ist eine junge Autofahrerin auf der Kreisstraße 5900 zwischen Mahlstetten und Mühlheim an der Donau verunfallt. Die 25-Jährige war gegen 08.40 Uhr in Richtung Mühlheim unterwegs. In einer Kurve geriet sie auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen und verlor die Kontrolle über ihren Toyota. In der Folge übersteuerte sie den Wagen, der darauf in den Straßengraben schleuderte, dort umkippte und auf der Seite liegen blieb. Die leicht verletzte junge Frau befreite sich selbstständig aus dem demolierten Auto. Die Straßenmeisterei kümmerte sich anschließend um das Abstreuen der Fahrbahn und eine Beschilderung der Gefahrenstelle. An dem nicht mehr fahrbereiten Toyota entstand Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

