Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Müll in Regentonne entsorgt (04.11.2025)

Schramberg (ots)

Trotz eines im Landkreis Rottweil funktionierenden Abfallentsorgungssystems warf ein Unbekannter seinen Müll in die Regentonne eines Anwohners der Höflestraße. Der 65-Jährige bemerkte den Umstand am Dienstagvormittag. Die so widerrechtlich entsorgten blauen Müllsäcke, - gefüllt mit Restmüll - Kleidungsstücke, Kopfkissen und ein Motorradhelm führte der Besitzer der Regentonne dann den vorgesehen Müllbehältern zu. Das Polizeirevier Schramberg bittet um Hinweise zu dem Vorfall, unter der Nummer 07422 / 27010.

