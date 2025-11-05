PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) Müll in Regentonne entsorgt (04.11.2025)

Schramberg (ots)

Trotz eines im Landkreis Rottweil funktionierenden Abfallentsorgungssystems warf ein Unbekannter seinen Müll in die Regentonne eines Anwohners der Höflestraße. Der 65-Jährige bemerkte den Umstand am Dienstagvormittag. Die so widerrechtlich entsorgten blauen Müllsäcke, - gefüllt mit Restmüll - Kleidungsstücke, Kopfkissen und ein Motorradhelm führte der Besitzer der Regentonne dann den vorgesehen Müllbehältern zu. Das Polizeirevier Schramberg bittet um Hinweise zu dem Vorfall, unter der Nummer 07422 / 27010.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

