Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall sorgt für Stau (04.11.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Während des Feierabendverkehrs ist es am Dienstag auf der Bundesstraße 33 zwischen Villingen und dem Abzweig zur B 27 zu einem Auffahrunfall gekommen. In Richtung Bad Dürrheim unterwegs musste ein 39-jähriger Skoda-Fahrer, gegen 17:30 Uhr, bremsen. Eine dahinter befindliche 73-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Skoda auf. Die Folge waren ein Stau auf der zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Strecke, zwei Aufträge für Abschleppunternehmen und ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro.

