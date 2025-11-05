Engen (ots) - Am Dienstag im Laufe des Tages ist es in der Trilportstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendete dort einen Tresor, in dem sich Wertsachen und Dokumente befanden. Anschließend durchwühlte der Einbrecher weitere ...

mehr