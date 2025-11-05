PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Sommerauer Straße (03.11.2025 - 04.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, auf Dienstag, 16 Uhr, hat ein Unbekannter auf der Sommerauer Straße eine Unfallflucht begangen. Er beschädigte bei einem Parkvorgang den am Fahrbahnrand abgestellten roten VW vorne links. Ohne den Schaden zu melden, machte er sich aus dem Staub. Nach ihm sucht deswegen das Polizeirevier St. Georgen und nimmt Hinweise entgegen (07724 / 949500)

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

