Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Trilportstraße (04.11.2025)

Engen (ots)

Am Dienstag im Laufe des Tages ist es in der Trilportstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendete dort einen Tresor, in dem sich Wertsachen und Dokumente befanden. Anschließend durchwühlte der Einbrecher weitere Schubladen ehe er über die Terrassentür flüchtete. Den grau/weißen Tresor der Größe einer Mikrowelle nahm er mit.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Trilportstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters oder den Verbleib des Tresors geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren - für den Landkreis Konstanz unter der Tel. 07531 995-1044.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell