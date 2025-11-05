Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der "Obere(n) Laube" - weißen Tesla gestreift und geflüchtet (04.11.2025)

Konstanz (ots)

Rund 2.000 Euro Blechschaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der "Obere(n) Laube" am Dienstagmittag hinterlassen. Gegen kurz nach 13 Uhr touchiert der unbekannte Autofahrer den auf Höhe der Hausnummer 46 neben ihm geparkten weißen Tesla und flüchtete anschließend, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Bei dem Zusammenstoß blieben blaue Lackantragungen an dem Tesla zurück, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell