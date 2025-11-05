POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der "Obere(n) Laube" - weißen Tesla gestreift und geflüchtet (04.11.2025)
Konstanz (ots)
Rund 2.000 Euro Blechschaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der "Obere(n) Laube" am Dienstagmittag hinterlassen. Gegen kurz nach 13 Uhr touchiert der unbekannte Autofahrer den auf Höhe der Hausnummer 46 neben ihm geparkten weißen Tesla und flüchtete anschließend, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.
Bei dem Zusammenstoß blieben blaue Lackantragungen an dem Tesla zurück, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell