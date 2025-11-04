Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung an der Stadthalle - zwei Personen durch Unbekannte verletzt - Polizei sucht Zeugen (01.11.2025)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung an der Stadthalle in der Halloween-Nacht. Gegen 2 Uhr teilte ein Passant eine etwa 10-köpfige Gruppe randalierender Jugendlicher an der Halle in der Sallancher Straße mit. Beim Eintreffen der Streifen trafen die Beamten auf einen verletzten 21-Jährigen, der angab von der bereits geflüchteten Gruppe verfolgt und anschließend zusammengeschlagen worden zu sein und einen weiteren 20-Jährigen mit einer Platzwunde am Kopf, die ihm ein Unbekannter mit einer Glasflasche zugefügt habe. Beide Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die unbekannten Jugendlichen konnten trotz umgehender Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der jugendlichen Angreifer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

