POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Feuer an der Wettestraße (03.11.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montag ist, gegen 7 Uhr, in einem Gebäude an der Wettestraße ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand im Flur, bevor ihn die Bewohner rechtzeitig bemerkten. Beim Verlassen des Gebäudes verletzte sich eine Person leicht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandgeschehens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

