PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Sperberstraße (03.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Sperberstraße ist es am Montag, zwischen 8:00 Uhr und 16:20 Uhr, zu einer Unfallflucht auf Höhe der Hausnummer 36 gekommen. Beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki an dessen linker Seite. Um den Schaden kümmerte sich der Unfallflüchtige jedoch nicht. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) und nimmt Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren