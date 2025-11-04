Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Sperberstraße (03.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Sperberstraße ist es am Montag, zwischen 8:00 Uhr und 16:20 Uhr, zu einer Unfallflucht auf Höhe der Hausnummer 36 gekommen. Beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki an dessen linker Seite. Um den Schaden kümmerte sich der Unfallflüchtige jedoch nicht. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) und nimmt Hinweise entgegen.

