Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigung an Schule (31.10.2025 - 03.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Vandalen haben sich im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, am Hoptbühl Gymnasium zu schaffen gemacht. Sie beschädigten eine Überdachung und rissen mehrere Holzlatten daran ab. Anschließend verteilten die Unbekannten sie über den Schulhof. Derlei kam in den vergangenen Wochen bereits vor. Zeugen können sich beim Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

