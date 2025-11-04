POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigung an Schule (31.10.2025 - 03.11.2025)
VS-Villingen (ots)
Vandalen haben sich im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, am Hoptbühl Gymnasium zu schaffen gemacht. Sie beschädigten eine Überdachung und rissen mehrere Holzlatten daran ab. Anschließend verteilten die Unbekannten sie über den Schulhof. Derlei kam in den vergangenen Wochen bereits vor. Zeugen können sich beim Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, melden.
