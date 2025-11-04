POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, L 181
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Fälle für den Abschleppdienst (03.11.2025)
Königsfeld im Schwarzwald - L 181 (ots)
An der Einmündung der Landesstraße 181 und der Talstraße hat sich am Montag, gegen 5:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Aus Erdmannsweiler kommend übersah ein 59-jähriger Renault-Fahrer an der Einmündung einen vorfahrtsberechtigten Audi. An dessen Steuer saß ein 27-Jähriger der aus Burgberg kam. Durch die folgende Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro und zwei Aufträge für Abschleppunternehmen.
