Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Radfahrer gestürzt

Braunschweig (ots)

Altmarkstraße, 08.08.2025, 15:30h

75-Jähriger nach mutmaßlichem Fahrradsturz verstorben

Bereits am 08. August kam ein 75-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad auf der Altmarkstraße, in Höhe der Hausnummer 33, zu Fall und verletzte sich dabei. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen verbrachte den Mann mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Dort ist der 75-Jährige nunmehr rund drei Wochen nach dem Verkehrsunfall verstorben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und insbesondere nach Personen, die Hinweise zu dem Sturzgeschehen oder ggf. einen möglichen zweiten Unfallbeteiligten geben können. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

