POL-BS: Illegale Fernzulassung und Kennzeichenmissbrauch

A391, 27.08.2025, 14:00h

Mann bleibt mit falsch zugelassenem Fahrzeug auf Autobahn liegen

In den frühen Nachmittagsstunden des vergangenen Mittwochs wurde durch Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt ein liegengebliebenes Fahrzeug auf der A391 bemerkt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jähriger Fahrer das Auto in Sachsen-Anhalt gekauft hatte, um es nun über Frankreich nach Algerien zu exportieren. Dafür nutzte er ein französisches Überführungskennzeichen. Zusätzlich zu dieser illegalen Fernzulassung stellte sich heraus, dass der Mann seinen US-Amerikanischen Führerschein nicht in eine deutsche Fahrerlaubnis hatte umschreiben lassen, obwohl er bereits seit über einem halben Jahr in Deutschland lebte. Neben einem Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, muss er sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

