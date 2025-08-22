PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Braunschweig (ots)

Gördelingerstraße, 20.08.2025, 16:00h

Täter verliert Handy an Tatort und kehrt zurück

Vorgestern Nachmittag wurden insgesamt vier Personen bei Einsatzmaßnahmen von zivilen Polizeibeamten beobachtet. Die Männer näherten sich einem verschlossenen Pkw auf einem Hinterhof in der Gördelingerstraße und schauten auffällig in den Innenraum des Fahrzeugs. Zum Zwecke einer Kontrolle, gaben sich die Beamten als Polizei zu erkennen. Ein anschließender Fluchtversuch der Männer konnte unterbunden werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass einer der Männer auf der Suche nach seinem Handy war, welches in dem Hinterhof geortet werden konnte. Als die Nutzerin des Pkw am Einsatzort erschien, äußerte sie gegenüber den Polizeibeamten, dass sie am Morgen ein unbekanntes Handy in ihrem Auto gefunden hatte. Darüber hinaus würde aus dem Fahrzeug ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlen. Aufgrund der Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht des Einbruchdiebstahls in Kraftfahrzeuge gegen einen 25-jährigen Mann. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Sein verlorenes Handy wurde sichergestellt. Der Tatort wurde schließlich von der Kriminalpolizei auf Spuren untersucht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 25-Jährige am gestrigen Morgen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:12

    POL-BS: Nach Taschendiebstahl in die JVA

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wendenring 18.08.25, 12.15 Uhr Smartphone einer Frau entwendet Am Montag meldete sich in den Mittagsstunden der Mann einer hochschwangeren Frau bei der Polizei und gab an, dass seiner Frau das Smartphone entwendet wurde. Die Tat hat sich in einem Einkaufsmarkt am Wendenring ereignet. Eingesetzte Beamte nahmen daraufhin Kontakt zu Verantwortlichen des Marktes auf. Beim Sichten von ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:28

    POL-BS: Trickdiebe erbeuten Münzen

    Braunschweig (ots) - Rüningen, 20.08.2025, 12:00h Fundsache als Vorwand genutzt In den Mittagsstunden des gestrigen Mittwochs klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines 89-Jährigen im OT Rüningen. Er spiegelte ihm vor, dass er die Geldbörse seiner Nachbarin gefunden hat, diese aber jetzt nicht zuhause ist. Der unbekannte Täter wollte die Wohnung betreten, um etwas aufzuschreiben, damit der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:00

    POL-BS: Einbrecher festgenommen

    Braunschweig (ots) - BS, Oswald-Berkhan-Straße 18.08.2025, 01:30h Polizei kann Einbrecher auf frischer Tat stellen In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einer Schule in der Innenstadt zu einem Einbruch. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens bemerkte gegen 03:30h bei einem Rundgang ein verdächtiges Fahrrad und Geräusche an dem Schulgebäude und informierte die Polizei. Nachdem eine Vielzahl von Streifenwagen zum Einsatzort entsandt wurden, konnten Beamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren