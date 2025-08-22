Polizei Braunschweig

POL-BS: 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Braunschweig (ots)

Gördelingerstraße, 20.08.2025, 16:00h

Täter verliert Handy an Tatort und kehrt zurück

Vorgestern Nachmittag wurden insgesamt vier Personen bei Einsatzmaßnahmen von zivilen Polizeibeamten beobachtet. Die Männer näherten sich einem verschlossenen Pkw auf einem Hinterhof in der Gördelingerstraße und schauten auffällig in den Innenraum des Fahrzeugs. Zum Zwecke einer Kontrolle, gaben sich die Beamten als Polizei zu erkennen. Ein anschließender Fluchtversuch der Männer konnte unterbunden werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass einer der Männer auf der Suche nach seinem Handy war, welches in dem Hinterhof geortet werden konnte. Als die Nutzerin des Pkw am Einsatzort erschien, äußerte sie gegenüber den Polizeibeamten, dass sie am Morgen ein unbekanntes Handy in ihrem Auto gefunden hatte. Darüber hinaus würde aus dem Fahrzeug ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlen. Aufgrund der Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht des Einbruchdiebstahls in Kraftfahrzeuge gegen einen 25-jährigen Mann. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Sein verlorenes Handy wurde sichergestellt. Der Tatort wurde schließlich von der Kriminalpolizei auf Spuren untersucht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 25-Jährige am gestrigen Morgen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

