Polizei Braunschweig

POL-BS: Nach Taschendiebstahl in die JVA

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wendenring

18.08.25, 12.15 Uhr

Smartphone einer Frau entwendet

Am Montag meldete sich in den Mittagsstunden der Mann einer hochschwangeren Frau bei der Polizei und gab an, dass seiner Frau das Smartphone entwendet wurde. Die Tat hat sich in einem Einkaufsmarkt am Wendenring ereignet.

Eingesetzte Beamte nahmen daraufhin Kontakt zu Verantwortlichen des Marktes auf. Beim Sichten von vorhandenem Videomaterial konnte sowohl die Tat, als auch der Täter erkannt werden. Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der zweifelsfrei zuzuordnende Täter festgestellt werden. Dabei handelte es sich um einen mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen 23-Jährigen, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist.

Im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens stellte die Staatsanwaltschaft nach Vorlage aller Erkenntnisse einen Haftantrag gegen den jungen Mann. Das Amtsgericht Braunschweig verurteilte ihn daraufhin zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung. Folglich wurde er der JVA in Wolfenbüttel zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

