FW-OLL: Feuerwehr Huntlosen widmet sich besonderem Hobby und veranstaltet ersten Blaulichtspottertag

Harbern (ots) - Am Abend des 25. Juli 2025 wurde die Feuerwehr Achternmeer um 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Harbern alarmiert. Gemeldet wurde ein alleinbeteiligtes Fahrzeug mit einer eingeklemmten, jedoch ansprechbaren Person. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage vor Ort: Das verunfallte Fahrzeug war eine Böschung hinabgerutscht und kam in schräger Position zum Stehen. ...

