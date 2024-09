Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - 28-jähriger aus Dortmund dringt in Scheune ein

Holzwickede (ots)

Ein 28-jähriger Dortmunder ist am Sonntag (08.09.2024) in eine Bauernhof-Scheune in Holzwickede-Hengsen eingedrungen.

Der Besitzer der Scheune, ein 61-Jähriger Holzwickeder, konnte ihn gegen 09.20 Uhr auf einem Rundgang auf frischer Tat antreffen. Der Beschuldigte zog daraufhin eine Schreckschusspistole und schoss auf den Besitzer. Der Hofinhaber konnte den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei, die von weiteren Zeugen informiert wurde, festhalten.

Der Geschädigte und auch der Angreifer blieben unverletzt.

Bei Durchsicht der persönlichen Gegenstände konnten die Beamten weitere Schusswaffen, Messer sowie diverses Werkzeug bei dem 28-jährigen Angreifer sicherstellen. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell