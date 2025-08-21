PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebe erbeuten Münzen

Braunschweig (ots)

Rüningen, 20.08.2025, 12:00h

Fundsache als Vorwand genutzt

In den Mittagsstunden des gestrigen Mittwochs klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines 89-Jährigen im OT Rüningen. Er spiegelte ihm vor, dass er die Geldbörse seiner Nachbarin gefunden hat, diese aber jetzt nicht zuhause ist. Der unbekannte Täter wollte die Wohnung betreten, um etwas aufzuschreiben, damit der 89-Jährige die Geldbörse in Verwahrung nehmen konnte. Dafür gingen beide gemeinsam in die Küche. Bereits nach kurzer Zeit wurde der Senior misstrauisch, worauf der Unbekannte die Wohnung fluchtartig verließ. Im Anschluss stellte sich heraus, dass ein zweiter Täter in der Zwischenzeit eine Münzsammlung aus dem Schlafzimmer entwendet hatte.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und leitete Ermittlungen ein. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

