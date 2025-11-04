POL-KN: (Dornhan
Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung an Fahrrad (30.10.2025 - 03.11.2025)
Dornhan (ots)
Ein am Mehrgenerationenplatz abgestelltes Fahrrad ist im Zeitraum von Donnerstag bis Montag beschädigt worden. Die Unbekannten richteten das abgeschlossene Rad übel zu und ließen es an Ort und Stelle zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf entgegen (07423 / 81010).
