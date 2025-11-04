PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan
Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung an Fahrrad (30.10.2025 - 03.11.2025)

Dornhan (ots)

Ein am Mehrgenerationenplatz abgestelltes Fahrrad ist im Zeitraum von Donnerstag bis Montag beschädigt worden. Die Unbekannten richteten das abgeschlossene Rad übel zu und ließen es an Ort und Stelle zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf entgegen (07423 / 81010).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

