Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Tödlicher Arbeitsunfall - 27-Jähriger von Müllabfuhr erfasst (04.11.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Dienstagvormittag hat sich in der Mägdebergstraße ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Während der Müllleerung geriet ein 27-jähriger Mitarbeiter des Abfuhrunternehmens aus bislang ungeklärter Ursache unter den rückwärtsfahrenden Müllwagen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 49 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock.

Die Verkehrspolizei hat die Unfallermittlungen übernommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell