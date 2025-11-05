PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt Hund über die Pfote und anschließend davon (04.11.2025)

Hilzingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein Hund bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg Hohentwielstraße/Rennweg verletzt worden. Zwischen 05.30 Uhr und 6 Uhr ging eine 31-Jährige auf der linken Straßenseite mit ihrem Hund in Richtung Hilzingen spazieren. Ein sich von hinten näherndes Auto verlangsamte auf ihrer Höhe, fuhr dabei jedoch trotzdem dem mit einem Leuchtband ausgestatteten Hund über die Pfote. Ohne daraufhin anzuhalten setzte der Unbekannte, der mit einem dunklen 3er oder 5er BMW unterwegs war, seine Fahrt fort.

Der Vierbeiner erlitt Verletzungen, die von einem Tierarzt versorgt werden mussten.

Hinweise auf den unbekannten BMW-Fahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

