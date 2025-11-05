PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte machen sich an geparkten Autos zu schaffen - Polizei rät erneut eindringlich, unbeaufsichtigte Fahrzeuge abzuschließen! (03.11.2025)

Radolfzell (ots)

Erneut leichtes Spiel hatten Unbekannte, die sich in der Nacht auf Sonntag auf der Herrenlandstraße an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Kurz nach 4 Uhr durchwühlten drei Männer mit Basecaps einen auf einem Grundstück geparkten, unverschlossenen Wagen, fanden dabei jedoch offensichtlich nichts von Interesse und zogen weiter.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut eindringlich darauf hin, unbeaufsichtigt geparkte Fahrzeuge immer richtig abzuschließen - auch im eigenen Hof - und zudem keine Wertsachen darin liegenzulassen!

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

