Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L191 zwischen Singen und Engen - zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden (03.11.2025)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Bereits am Montagmittag hat sich auf der Landesstraße 191 zwischen Engen und Singen ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind und hoher Sachschaden entstanden ist. Eine 42-jährige Ford-Fahrerin war zunächst von Singen in Richtung Engen unterwegs. Aufgrund eines Staus wendete sie am Ende der zweispurigen Fahrbahn, wobei es zum Auffahrunfall mit einem Lastwagen eines 55-Jährigen kam, der das "Manöver" zu spät erkannte und in das Heck des Ford prallte. Sowohl die 42-Jährige als auch der 55-Jähriger erlitten infolge der Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an den Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell