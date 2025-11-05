Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter Jugendlicher rastet aus (31.10.2025)

Spaichingen (ots)

Zwei junge Männer sind am Freitagabend auf der Sallancher Straße von einem unbekannten Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Kurz nach 23 Uhr beobachtete zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren, wie zwei unbekannte Jugendliche an den Sitzbänken vor der Stadthalle zunächst im Spaß miteinander "rangelten". Nachdem sich die Situation aus ihrer Sicht jedoch von Spaß zu Ernst entwickelte, gingen die beiden dazwischen um die Kontrahenten zu trennen. Daraufhin rastete einer der unbekannten Jugendlichen derart aus, dass er dem 22-Jährigen mit einem Faustschlag vermutlich die Nase brach und den 19-Jährigen ebenfalls mit einem Schlag ins Gesicht verletzte.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Revier Spaichingen zu melden.

