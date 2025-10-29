Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter versucht 16-Jährigem dessen Mobiltelefon zu entwenden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Heinrich-Jasper-Straße 28.10.2025, 19:45 Uhr

Zu einem versuchten Diebstahl eines Mobiltelefons zum Nachteil eines 16-jährigen Schülers kam es am Dienstagabend in der Heinrich-Jasper-Straße in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 16-Jährigen und dem unbekannten Radfahrer zu einer verbalen Streitigkeit aufgrund der Nutzung von Verkehrsflächen. Tatörtlichkeit war der Verbindungsweg zwischen der Heinrich-Jasper-Straße und der Neuhäuser Straße, welcher an einem Lebensmittelmarkt vorbeiführt. Im weiteren Verlauf mündeten diese Streitigkeiten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wird der 16-Jährige leicht verletzt. Um die Auseinandersetzung zu beenden, zückt der Schüler sein Mobiltelefon, um die Polizei zu verständigen. In diesem Zusammenhang versucht der Radfahrer dem Schüler das Mobiltelefon zu entreißen, dies gelingt jedoch nicht. Sodann flüchtet der Täter unerkannt in Richtung Reislingen.

Eine umgehend durch die Polizei veranlasste Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und kräftig in der Statur. Neben einer Brille trug der Mann einen Bart. Die Bekleidung in Form einer Kapuzenjacke und einer Jogginghose war durchgehend dunkel.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05363-809700 mit der Polizei in Vorsfelde in Verbindung zu setzen.

