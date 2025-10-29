PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter versucht 16-Jährigem dessen Mobiltelefon zu entwenden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Heinrich-Jasper-Straße 28.10.2025, 19:45 Uhr

Zu einem versuchten Diebstahl eines Mobiltelefons zum Nachteil eines 16-jährigen Schülers kam es am Dienstagabend in der Heinrich-Jasper-Straße in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 16-Jährigen und dem unbekannten Radfahrer zu einer verbalen Streitigkeit aufgrund der Nutzung von Verkehrsflächen. Tatörtlichkeit war der Verbindungsweg zwischen der Heinrich-Jasper-Straße und der Neuhäuser Straße, welcher an einem Lebensmittelmarkt vorbeiführt. Im weiteren Verlauf mündeten diese Streitigkeiten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wird der 16-Jährige leicht verletzt. Um die Auseinandersetzung zu beenden, zückt der Schüler sein Mobiltelefon, um die Polizei zu verständigen. In diesem Zusammenhang versucht der Radfahrer dem Schüler das Mobiltelefon zu entreißen, dies gelingt jedoch nicht. Sodann flüchtet der Täter unerkannt in Richtung Reislingen.

Eine umgehend durch die Polizei veranlasste Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und kräftig in der Statur. Neben einer Brille trug der Mann einen Bart. Die Bekleidung in Form einer Kapuzenjacke und einer Jogginghose war durchgehend dunkel.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05363-809700 mit der Polizei in Vorsfelde in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 11:02

    POL-WOB: Brand eines PKW in Parkhaus - Polizei geht von Brandstiftung aus

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 28.10.2025, 20:15 Uhr Am Dienstagabend geriet ein in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg abgestellter PKW in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Zeuge bemerkte den aus dem Parkhaus aufsteigenden Rauch und wählte umgehend den ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:59

    POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - hoher Schaden

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kästorf, Krogestraße 28.10.2025, 18:52 - 19:03 Uhr Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstagabend in der Krogestraße im Wolfsburger Stadtteil Kästorf. Es entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein Kellerfenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:23

    POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Velstove, An der Kiesgrube 25.10.2025, 03:00 Uhr Zu einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Straße An der Kiesgrube im Wolfsburger Ortsteil Velstove. Ein Polizeibeamter wurden dabei verletzt. Aufgrund einer über den Polizeinotruf gemeldeten Auseinandersetzung auf einer Feier begaben sich mehrere Streifenwagen der Wolfsburger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren