Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines PKW in Parkhaus - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

28.10.2025, 20:15 Uhr

Am Dienstagabend geriet ein in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg abgestellter PKW in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Zeuge bemerkte den aus dem Parkhaus aufsteigenden Rauch und wählte umgehend den Feuerwehrnotruf, woraufhin sich die Kameraden der Berufsfeuerwehr Wolfsburg sofort zum Brandort begaben und mit den Löscharbeiten begannen.

Nach bisherigem Kenntnisstand geriet ein auf dem 1. Parkdeck des Parkhauses abgestellter Audi in Brand, der in der Folge vollständig ausbrannte. Durch die Flammen sowie die damit verbundene Hitzeentwicklung entstand zudem ein Gebäudeschaden am Parkhaus in noch nicht zu beziffernder Höhe. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Wolfsburg haben ihre Arbeit aufgenommen und gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Während der der Löscharbeiten wurde das über dem Parkhaus befindliche Fitnessstudio temporär evakuiert.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können oder zur Tatzeit auffällige Personen in der Nähe des Brandortes beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

