Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - hoher Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Krogestraße

28.10.2025, 18:52 - 19:03 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstagabend in der Krogestraße im Wolfsburger Stadtteil Kästorf. Es entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein Kellerfenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort angekommen durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen Tresor, in welchem sich eine hohe Summe Bargeld sowie hochwertiger Schmuck befanden und flüchteten mit der Beute schlussendlich in unbekannte Richtung. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

