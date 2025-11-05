PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen
Schwarzwald Baar Kreis) Erneute Umweltverschmutzung im Wald (01.11.2025)

Bräunlingen (ots)

Entlang der Kreisstraße 5736 zwischen Mistelbrunn und Bubenbach haben Umweltsünder erneut verbotswidrig Abfälle entsorgt. Sage und schreibe 70 Altreifen warfen die Unbekannten in der Nähe der S-Kurve, etwas abseits der Straße in den Wald. Bereits im Juni dieses Jahres war dort Altöl abgelagert worden. Die Polizei bittet, unter der Nummer 07461 / 9410, um Hinweise zu der Umweltverschmutzung.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

