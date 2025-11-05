Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Erneute Umweltverschmutzung im Wald (01.11.2025)

Bräunlingen (ots)

Entlang der Kreisstraße 5736 zwischen Mistelbrunn und Bubenbach haben Umweltsünder erneut verbotswidrig Abfälle entsorgt. Sage und schreibe 70 Altreifen warfen die Unbekannten in der Nähe der S-Kurve, etwas abseits der Straße in den Wald. Bereits im Juni dieses Jahres war dort Altöl abgelagert worden. Die Polizei bittet, unter der Nummer 07461 / 9410, um Hinweise zu der Umweltverschmutzung.

