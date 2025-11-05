Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Beschädigtes Auto gesucht (04.11.2025)

Schramberg (ots)

Am Dienstag hat sich, gegen 16:30 Uhr, auf der Heimbachstraße am Ortsausgang Waldmössingens eine Unfallflucht ereignet. Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin geriet mit ihrem Wagen wegen der tiefstehenden Sonne auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie seitlich mit einem entgegenkommenden grauen Auto zusammen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Die Seniorin hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter. Die Polizei konnte sie wenig später anhalten. Jedoch wird durch das Polizeirevier Schramberg nach dem im Gegenverkehr beschädigten Auto gesucht. Der Fahrer, oder weitere Zeugen die Hinweise gegen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07422 / 27010, zu melden.

