POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem "Dorfplatz" - silbernen Mercedes B-Klasse angefahren und geflüchtet (01./02.11.2025)

Allensbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf dem "Dorfplatz" eine Unfallflucht begangen. Zwischen 16 Uhr und 6 Uhr touchierte der Unbekannte den auf einem Bewohnerparkplatz der Hausnummer 1 abgestellten silbernen Mercedes der B-Klasse und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

