POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem "Dorfplatz" - silbernen Mercedes B-Klasse angefahren und geflüchtet (01./02.11.2025)
Allensbach (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf dem "Dorfplatz" eine Unfallflucht begangen. Zwischen 16 Uhr und 6 Uhr touchierte der Unbekannte den auf einem Bewohnerparkplatz der Hausnummer 1 abgestellten silbernen Mercedes der B-Klasse und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell