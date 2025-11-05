Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 an der Anschlussstelle Steißlingen (05.11.2025)

Steißlingen, B33 (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 am Mittwochmorgen Verletzungen erlitten. Eine 19-Jährige fuhr mit einem Fiat 500 in Richtung Konstanz. An der Anschlussstelle Steißlingen wollte sie abfahren und übersah dabei den Rückstau am Ende des Ausfädelungsstreifen. Die junge Frau versuchte noch nach rechts auszuweichen, woraufhin sie gegen die Schutzplanke und einen am Stauende stehenden VW Polo eines 64-Jährigen prallte. Von dort abgewiesen touchierte sie anschließend noch einen vor dem VW stehenden MG einer 33-Jährigen. Beide Frauen kamen mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

