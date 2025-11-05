Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. KN) 63-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots)

Seit Mittwoch 05.11.2025 wird eine 63-jährige Frau aus Singen vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

- Ca. 165 cm groß - normale Statur - blonde, Schulterlange Haare - bekleidet dürfte sie sein mit einem schwarz-weiß gestreiften Pullover (wie auf dem Fahndungsbild abgebildet), einer dunkelblauen Jogginghose und hellblauen Turnschuhen der Marke "ON". Vermutlich trägt sie keine Jacke.

Ein Bild der Frau ist im Internet unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person nimmt das Polizeirevier Singen unter Tel. 07731 8880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell